Un bus se volcó en Chunchi: el siniestro dejó 21 heridos y una persona fallecida

Volcamiento de bus ocurrió en la vía estatal de Chunchi

Un bus de transporte de pasajeros se volcó en el sector Saguin, parroquia Llagos, cantón Chunchi, en Chimborazo. El siniestro dejó decenas de heridos y un fallecido.

La emergencia se reportó el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 10:59, a través de una llamada a la línea de emergencias 911.

El siniestro ocurrió sobre la vía estatal. Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó el envío de personal y vehículos del Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional para atender a las personas afectadas.

Los equipos de emergencia llegaron al sitio y realizaron labores de atención médica y rescate.

Los organismos de socorro trabajaron para asistir a los pasajeros que resultaron afectados por el volcamiento.

21 personas heridas y una fallecida

El reporte consolidado de los equipos de respuesta confirmó que 21 personas resultaron heridas.

Todas recibieron atención médica en el lugar del siniestro y posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención especializada.

Además, las autoridades confirmaron una persona fallecida como consecuencia de este siniestro vial.

Los organismos de emergencia no detallaron las causas que provocaron el volcamiento ni la identidad de las personas afectadas.