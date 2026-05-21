Vaticano moderniza el cobro de limosnas: fieles ya pueden donar con tarjetas y pagos contactless

Los usuarios ya podrán hacer sus limosnas a la iglesia católica con tarjeta

El Vaticano dio un nuevo paso hacia la modernización tecnológica. La Santa Sede comenzó a implementar sistemas de pagos electrónicos y contactless para que los fieles puedan realizar limosnas y donaciones utilizando tarjetas bancarias, teléfonos móviles y relojes inteligentes.

La medida ya se aplica en distintos templos y puntos oficiales de donación, donde se han instalado terminales digitales que permiten efectuar aportes sin necesidad de utilizar dinero en efectivo.

La iniciativa busca adaptar una de las tradiciones más antiguas de la Iglesia Católica a los hábitos actuales de millones de creyentes y turistas, quienes cada vez usan menos monedas y billetes durante sus actividades diarias.

Donaciones digitales en iglesias del Vaticano

En imágenes difundidas por medios internacionales se observan dispositivos electrónicos colocados cerca de zonas de oración y espacios destinados a las ofrendas. Los fieles solo deben acercar su tarjeta o dispositivo móvil para completar la donación de manera inmediata.

El Vaticano sostiene que esta modernización facilitará las contribuciones económicas y permitirá mantener vigente la práctica de la limosna en un contexto marcado por la transformación digital y el auge de los pagos electrónicos.

Además, la implementación resulta especialmente útil para peregrinos y visitantes extranjeros que recorren Roma y que suelen movilizarse únicamente con medios de pago digitales.

El Vaticano apuesta por la transformación tecnológica

La incorporación de sistemas contactless forma parte de un proceso más amplio de modernización impulsado por la Santa Sede en los últimos años.

El Vaticano ya ha desarrollado herramientas digitales para transmisiones religiosas en línea, servicios virtuales y procesos administrativos electrónicos, en medio de una creciente digitalización global.