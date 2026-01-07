¿Cómo es el centro de detención de Brooklyn donde se encuentra Nicolás Maduro?

Así lucen los exteriores del Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados, el sábado 3 de enero de 2025, al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en Estados Unidos.

Maduro fue captura por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Caracas. En esa incursión hubo bombardeos y ataques que causaron conmoción mundial.

Este centro de detención fue construido en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento en las cárceles de la ciudad de Nueva York.

Alberga principalmente a detenidos en espera de juicio o sentencia en cortes federales del área. Su capacidad supera los 1 600 reclusos, incluyendo tanto hombres como mujeres, aunque estos últimos se alojan en unidades separadas.

Nicolás Maduro fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC), en Brooklyn. EFE

Los privados de libertad pasan hasta 23 horas encerrados en sus celdas, con protocolos de custodia estrictos cuando salen de ellas y acceso limitado a llamadas telefónicas con sus abogados.

Además, las celdas tienen poco más de seis metros de largo, una cama de metal y un inodoro. El edificio principal está dividido en 10 plantas.

El último piso se conoce como 'el infierno'. Esa zona también se llama 'el hoyo' o SHU (acrónimo de Special Housing Unit). Ahí están encerrados los presos más peligrosos, indisciplinados, o los que corren el riesgo de ser agredidos por otros reclusos.

El centro ha sido objeto de controversias en el pasado. En años recientes, organizaciones de derechos humanos y abogados defensores han denunciado problemas como falta de calefacción, condiciones insalubres, restricciones prolongadas al contacto con abogados y encierros extremos tipo "lockdown".

Así lucen los pasillos y las celdas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn Internet

Uno de los casos más notorios ocurrió en 2019, cuando reclusos pasaron días sin electricidad ni calefacción en pleno invierno.

El suministro de alimentos también ha sido criticado con evidencia de comida llena de gusanos o moho, mientras que los baños presentan drenajes abiertos y presencia de ratas, detallan medios estadounidenses.

Nicolás Maduro y su esposa resultaron heridos al intentar escapar

Maduro y alias 'Fito' están en la misma cárcel

En ese centro de detención están recluidos conocidos narcotraficantes que han sido detenidos o extraditados hacia los Estados Unidos.

Por ejemplo, están los máximos líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán e “Ismael El Mayo” Zambada, pero también han estado policías mexicanos, políticos y funcionarios de México.

En la prisión federal de Brooklyn también se encuentra el narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías Zambrano, alias 'Fito', cabecilla del grupo delictivo organizado ‘Los Choneros’. El hombre fue capturado en julio del 2025, en Manabí, y ese mismo mes fue extraditado hacia los Estados Unidos.