Venezuela moviliza 200 000 militares ante 'amenazas' de Estados Unidos en el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este martes, 11 de noviembre de 2025, que movilizaron 200 000 militares en todo el país como parte de unos nuevos ejercicios de preparación ante las “amenazas” de EE.UU., que mantiene un despliegue militar cerca del territorio venezolano.

“Se han desplegado casi 200 000 efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio, y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional combatiendo con todo las demás amenazas” Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela

El anuncio ocurre luego de que el Ejecutivo de Nicolás Maduro confirmara un nuevo despliegue militar para enfrentar lo que considera “amenazas imperiales”, en referencia directa a Estados Unidos.

Padrino López detalló, en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, que el operativo comenzó este martes a las 04:00 hora local (08:00 GMT) y se extenderá hasta el miércoles.

La movilización incluye “medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, así como sistemas de armas, unidades militares, la Milicia Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral.

También se activarán los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados, entidades federales y municipios.

Estados Unidos mantiene una operación naval y aérea en el mar Caribe y el Pacífico, que la Administración de Donald Trump defendió como parte de su campaña contra el tráfico de drogas.

Según datos del país norteamericano, 75 personas han muerto y una veintena de embarcaciones han sido destruidas durante la operación.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que dicha presencia militar busca “propiciar un cambio de régimen” e imponer una autoridad “títere” para apropiarse de los recursos naturales venezolanos, especialmente el petróleo.