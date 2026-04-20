Masacre en Luisiana: Padre asesinó a sus siete hijos y a otro menor

La madrugada de este domingo, la ciudad de Shreveport se convirtió en el escenario del tiroteo más mortífero registrado en los Estados Unidos en lo que va del año.

Las autoridades confirmaron que un hombre, identificado como Shamar Elkins, acabó con la vida de ocho menores de edad en un acto que ha conmocionado a todo el país.

Elkins, quien sirvió durante diez años en el Ejército estadounidense, era el padre biológico de siete de las ocho víctimas. Los menores fallecidos tenían edades comprendidas entre uno y 14 años. Además de los niños, dos mujeres resultaron heridas durante el ataque, una de ellas se encuentra en estado crítico.

Tras cometer el crimen, el agresor robó un vehículo para emprender la huida. Esto dio inicio a una intensa persecución policial que terminó en una localidad vecina, donde Elkins fue abatido durante un intercambio de disparos con los oficiales.

Familiares del atacante revelaron a medios locales que el hombre atravesaba graves problemas de salud mental y recientemente había manifestado pensamientos suicidas. A pesar de esto, hace apenas dos semanas, Elkins había compartido fotos familiares en sus redes sociales con motivo de la celebración de Pascua.

El alcalde de la ciudad, Tom Arcenaux, describió el suceso como la situación más trágica en la historia de la localidad. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lamentó profundamente la pérdida de vidas y aseguró que se mantiene en contacto con las autoridades para esclarecer los motivos de este violento incidente.