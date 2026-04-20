Revelan video del ataque armado en el set de 'Sin senos sí hay paraíso'

Captura de pantalla del video que muestra asesinato en set de 'Sin senos sí hay paraíso'

La filtración de un video de seguridad ha dado un giro dramático a la investigación sobre el doble asesinato ocurrido en una locación de filmación en Colombia.

En el metraje, que ya circula en redes sociales y está bajo análisis forense, se observa la escalofriante secuencia donde sujetos fuertemente armados burlan el cerco de seguridad y disparan a quemarropa contra las víctimas.

Las imágenes capturan no solo la violencia del ataque, sino también el caos absoluto y el pánico de los actores y técnicos que tuvieron que lanzarse al suelo para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

Reacciones tras el asesinato

Tras la difusión de estas pruebas, la productora y el elenco principal emitieron un comunicado conjunto expresando su profundo dolor y exigiendo garantías mínimas para continuar con sus labores.

Actores de la saga, visiblemente afectados, relataron que el ataque ocurrió en cuestión de segundos, transformando un día de trabajo rutinario en una escena de terror real que ha dejado al mundo del espectáculo en vilo.

Debido a la gravedad de lo sucedido y al impacto psicológico en el equipo, las grabaciones de la nueva temporada se mantienen suspendidas de forma indefinida mientras se refuerzan los protocolos de protección en los sets.

Stories Carmen Villalobos protagonista de 'Sin senos sí hay paraíso' IG/ @cvillaloboss

Por su parte, la Policía Nacional de Colombia ha utilizado el video para identificar los rasgos físicos de los atacantes y la ruta de escape que utilizaron en motocicletas tras cometer el crimen.

Las autoridades han ofrecido una recompensa significativa por cualquier información que permita dar con el paradero de los responsables, quienes, según las primeras hipótesis, habrían planificado el atentado con antelación.

Mientras la zona permanece bajo vigilancia militar, la comunidad internacional de actores se ha unido en una campaña digital exigiendo justicia para sus compañeros caídos en este trágico incidente.