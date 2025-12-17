Warner Bros Discovery entre la fusión con Netflix y la negativa a una oferta de Paramount

Paramount y Netflix compiten por la compra de Warner Bros Discovery.

Warner Bros Discovery rechazó una oferta millonaria de Paramount este miércoles 17 de diciembre de 2025. Así la balanza se inclina nuevamente hacia el gigante del streaming, Netflix.

La industria audiovisual se sacude y con ella Hollywood. La guerra entre Paramount y Netflix por hacerse con el control de la emblemática productora Warner no cesa.

Paramount ofreció 108 000 millones de dólares para comprar el total de las acciones de Warner, a un precio de 30 dólares cada una. Este intento de frenar la operación comercial con Netflix no prosperó.

La plataforma de streaming ofreció el viernes pasado 72 000 millones de dólares, con lo que aparentemente se había cerrado un negocio por el control total de los estudios.

Paramount ofreció comprar la totalidad de WBD, incluido el estudio de cine, el streaming de HBO Max y los canales de cable, incluido CNN. Mientras que Netflix no contempló los canales en su oferta.

El futuro de Warner aún es incierto. Aunque suman varios meses de la disputa entre los gigantes del mundo audiovisual.

WBD acarrea una deuda de 50 millones de dólares y ha sido vendida cuatro veces en los últimos diez años.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció al respecto. Para él la concentración del capital podría representar un problema para la industria del entretenimiento.

Mientras tanto, Netflix adelantó a sus trabajadores que la fusión con WBD no acarreará despidos.