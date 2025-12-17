¿Cuándo se estrena Avatar 3 en los cines de Ecuador?; esto es todo lo que debe saber

'Avatar: Fuego y Cenizas' es la tercera entrega de la saga de James Cameron.

La espera casi termina para los fanáticos de Pandora. 'Avatar 3: Fuego y Cenizas', la nueva entrega de la saga de James Cameron, se estrenará en Ecuador este 17 de diciembre de 2025.

En las principales cadenas de cines del país hay funciones disponibles desde las 18:00 de este miércoles 17 . Y las últimas funciones disponibles son a las 21:00. Hay opciones en español y en inglés con subtítulos.

Esta tercera película promete ampliar la historia y los rincones conocidos de Pandora. Cameron adelantó que el filme presentará dos nuevas tribus Na’vi que ampliarán el universo de la saga: el Pueblo de las Cenizas y los Comerciantes del Viento, un clan nómada que se desplaza por los cielos de Pandora.

El director de esta saga detalló que el Pueblo de las Cenizas mostrará “el lado oscuro de los Na’vi”. Jake y Neytiri se enfrentarán a los Ash, una tribu Na´vi hostil.

A nivel visual, la película vuelve a apostar por escenarios impactantes, con vehículos aéreos orgánicos que recuerdan a globos aerostáticos, pero con alas similares a las de un murciélago.

La tercera entrega continúa la historia tras los hechos de 'Avatar: El Camino del Agua' (2022), cinta que recaudó más de 2 320 millones de dólares a nivel mundial.

Madagascar regresa a los cines en 2026

Su antecesora, 'Avatar' (2009), sigue ostentando el récord como la película más taquillera de la historia, con 2 923 millones de dólares.

Además, 'Avatar: Fuego y Cenizas' marcará un nuevo hito dentro de la saga: con 3 horas y 17 minutos de duración, se convierte en la película más extensa del universo Avatar, superando por cinco minutos a 'El camino del agua'.

El viaje por Pandora no terminará aquí. James Cameron ya confirmó que la cuarta entrega llegará en 2029 y una quinta película está prevista para 2031.