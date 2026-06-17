Expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante un juez por caso Plus Ultra

Jose Luis Rodriguez Zapatero acudió a declarar ante un juez por el caso Plus Ultra, este miércoles 17 de junio de 2026.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero declaró durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción en el caso Plus Ultra.

El exmandatario aseguró, este miércoles 17 de junio de 2026, que siempre se ha conducido "con decencia y con honradez".

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", insistió el socialista Zapatero, primer ex jefe de Gobierno español en ser investigado por la justicia.

Él abandonó la Audiencia Nacional de Madrid en el vehículo negro que lo había traído, y a la espera de saber si el juez dicta medidas cautelares.

"Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada", añadió el expolítico socialista, después de negar ante el juez cualquier irregularidad.

Figura de gran influencia en la izquierda española y cercano al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Zapatero pidió "confianza" a sus "conciudadanos y conciudadanas".

"No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", sentenció.

¿Por qué se investiga a Zapatero?

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso 'Plus Ultra', que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez José Luis Calama acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha validado ser investigado también por fraude fiscal.