21 denuncias presentadas contra jueces y fiscales por liberar o beneficiar a cabecillas

Jueces y fiscales han sido denunciados por emitir decisiones favorables para detenidos en Ecuador.

Pocas horas después de haber sido capturado en un operativo militar en Durán por el toque de queda, alias ‘La Muñeca’, señalado como cabecilla de los ‘Chone Killers’ fue liberado por orden de un juez.

La noche del martes 24 de marzo de 2026 se conoció que el hombre quedó en libertad por falta de pruebas. Él registra antecedentes penales por microtráfico de drogas y defraudación tributaria.

Este hecho no es aislado. El Ministerio del Interior informó que entre 2025 y lo que va de 2026 ha interpuesto 21 denuncias contra jueces y fiscales a escala nacional.

Juez fue detenido por el presunto delito de tráfico de influencias

En tres provincias se registraron la mayoría de casos:

Guayaquil - Guayas: 6

Durán - Guayas: 1

Montalvo - Los Ríos: 1

Mana - Cotopaxi: 1

El Tambo - Cañar: 1

Quito - Pichincha : 4

Yantzaza - Zamora Chimchipe: 1

Loja - Loja: 1

Machala - El Oro: 4

Joya de los Sachas - Orellana: 1

Ellos han sido señalados por haber favorecido la liberación de cabecillas y presuntos miembros de organizaciones criminales capturados en operativos ejecutados por la Policía y las Fuerzas Armadas.

El titular de la Cartera de Estado, John Reimberg, cuestionó a los operadores de justicia que otorgan medidas o decisiones que benefician a personas consideradas de alta peligrosidad.

“Si un juez decide ayudar a los criminales, es un criminal más y debe pagar las consecuencias como tal, sin ningún tipo de privilegio", afirmó. Además, advirtió que su institución emprenderá acciones legales en cada caso detectado.

"Aquellos jueces que todavía no escarmientan lo que es dejar en libertad a estos delincuentes, he dispuesto minutos atrás en el Ministerio del Interior, cada vez que hacemos estas denuncias, vamos a emprender también las acciones pertinentes necesarias, con nuestro departamento legal", anunció el Ministro el 15 de agosto del año pasado.

Esas declaraciones se dieron luego de que el 14 de agosto del 205, alias 'Yoker' fue recapturado al ser señalado por un asesinato. Él había sido capturado el 16 de abril de 2025, pero fue liberado ese mismo día con medidas sustitutivas por decisión de un juez de Machala.

Otro hecho que generó mayor controversia fue la liberación del sospechoso de robar a un youtuber coreano, en Quito. Ante ese hecho, Reimberg dijo: “No es un error procesal, es una traición al país”

¿Quién era alias 'La Perris', que murió en la Penitenciaría del Litoral?

El artículo 168 de la Constitución de Ecuador establece que los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa.

Detención de un juez

El pasado 13 de marzo de 2026, autoridades detuvieron al juez de Garantías Penales de Guayaquil, Ángel Tapia , por un presunto caso de tráfico de influencias.

Según Reimberg, esta acción forma parte de una política de control frente a funcionarios judiciales que, a criterio del Ejecutivo, favorecen a estructuras delictivas.

El presidente Daniel Noboa también se pronunció tras la detención del juez, señalando que el país no alcanzará la paz mientras existan operadores judiciales que actúan en beneficio del crimen organizado.

En una publicación en su cuenta personal de X, Noboa dijo: “Siempre lo he dicho. No vamos a tener paz en Ecuador hasta que no acabemos con los operadores políticos y judiciales que le hacen el juego al crimen organizado”.