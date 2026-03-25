Alias 'La Muñeca' quedó libre luego de ser capturado en operativos en Durán

Alias 'La Muñeca' fue detenido en Durán y liberado a las pocas horas.

Alias 'La Muñeca' fue liberado luego de unas pocas horas de haber sido detenido. La noche del martes 24 de marzo de 2026 se conoció que el hombre quedó en libertad por falta de pruebas.

La Policía detuvo al presunto integrante de los 'Chone Killers' en medio de operativos realizados en Durán durante el toque de queda. Sin embargo, un juez dispuso su libertad a las pocas horas.

Las autoridades allanaron la casa de Ricardo C., alias 'La Muñeca', un inmueble con piscina, en la zona de Fincas Delia, donde moradores denuncian la falta de servicios básicos.

Según las autoridades, el hombre de 49 años tenía un rol relevante dentro de la organización criminal, una de las principales señaladas por generar violencia en la provincia del Guayas.

El presunto miembro de los 'Chone Killers' registra antecedentes penales por microtráfico de drogas y defraudación tributaria.