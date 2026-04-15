40 años de cárcel para cinco personas por masacre en gallera de Manabí

Un ataque armado en una gallera de Manabí dejó una docena de personas muertas y varios heridos.

Responsables de una masacre en una gallera de Manabí recibieron la pena máxima. La Fiscalía informó este miércoles 15 de abril de 2026 que cinco personas fueron sentenciadas a 40 años de cárcel.

Los cinco hombres fueron declarados como culpables del asesinato de 12 personas en una gallera de la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, en el límite con Santo Domingo de los Tsáchilas.

El Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado también los condenó por el tráfico de armas.

El Ministerio Público añadió que las agravantes presentadas apuntaban a una pena que superaba los 65 años, pero por el límite de 40 años establecido en la legislación ecuatoriana, los magistrados aplicaron esa pena.

La sentencia se da casi un año después del hecho violento, cuando la noche del 17 de abril de 2025 un grupo de hombres armados ingresaron a la gallera 'La Fortaleza' y dispararon contra todos los asistentes.

Eran alrededor de 15 personas vestidas como militares y policías, quienes además portaban armas de largo alcance, e irrumpieron en el lugar para disparar a quienes se encontraban allí.

Entre la docena de víctimas consta una menor de edad, de 14 años, quien falleció alcanzada por las balas.

Tras el ataque los hombres huyeron, pero la Policía logró localizarlos y detenerlos con un gran arsenal de armas y municiones.