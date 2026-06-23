'Hackeo': José Julio Neira denuncia ciberataque a sus cuentas de X e Instagram

Vulneran la seguridad de las redes de José Julio Neira

El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, informó este martes 23 de junio de 2026 que sus cuentas oficiales en las redes sociales Instagram y X (antes Twitter) fueron víctimas de una vulneración de seguridad.

El funcionario aseguró que ya se activaron protocolos para recuperar los accesos y reforzar la seguridad de sus plataformas digitales.

Un ciberataque contra la comunicación oficial

A través de un comunicado, Neira señaló que el incidente habría intentado afectar la comunicación directa que mantiene con la ciudadanía.

Además, indicó que trabaja junto a su equipo para restablecer el control de las cuentas y garantizar la integridad de la información publicada en ellas.

Cuentas de Jose Julio Neira Captura pantalla

Protocolos de seguridad y restauración de contenido

Durante el hackeo, parte del material publicado previamente por el funcionario fue borrado o alterado. Ante esto, Neira explicó que se han implementado acciones tecnológicas de contención.

En su pronunciamiento, Neira sostuvo que continuará informando a los ecuatorianos a través de sus canales oficiales. "Seguiremos informando con transparencia, firmeza y compromiso", manifestó.