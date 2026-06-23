'Hackeo': José Julio Neira denuncia ciberataque a sus cuentas de X e Instagram
José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, denunció un ciberataque a sus cuentas de Instagram y X.
Vulneran la seguridad de las redes de José Julio Neira
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Actualizado:
23 jun 2026 - 07:41
El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, informó este martes 23 de junio de 2026 que sus cuentas oficiales en las redes sociales Instagram y X (antes Twitter) fueron víctimas de una vulneración de seguridad.
El funcionario aseguró que ya se activaron protocolos para recuperar los accesos y reforzar la seguridad de sus plataformas digitales.
Un ciberataque contra la comunicación oficial
A través de un comunicado, Neira señaló que el incidente habría intentado afectar la comunicación directa que mantiene con la ciudadanía.
Además, indicó que trabaja junto a su equipo para restablecer el control de las cuentas y garantizar la integridad de la información publicada en ellas.
Protocolos de seguridad y restauración de contenido
Durante el hackeo, parte del material publicado previamente por el funcionario fue borrado o alterado. Ante esto, Neira explicó que se han implementado acciones tecnológicas de contención.
En su pronunciamiento, Neira sostuvo que continuará informando a los ecuatorianos a través de sus canales oficiales. "Seguiremos informando con transparencia, firmeza y compromiso", manifestó.
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