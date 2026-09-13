Enric Mas toca la gloria con su primera Vuelta a España; Richard Carapaz cerró en cuarto lugar 

Richard Carapaz y su equipo en la edición de la Vuelta a España 2026

El español Enric Mas ganó este domingo su primera Vuelta a España tras la 21ª y última etapa, con salida y llegada en Granada, que ganó el noruego Tobias Johannessen.

Mas sucede en lo más alto del podio al danés Jonas Vingegaard, ganador el pasado año, tras una Vuelta marcada por la retirada del esloveno Tadej Pogacar, cuando dominaba ampliamente la carrera.

El podio lo completan a 2 minutos 15 segundos el esloveno Primoz Roglic, que aspiraba a un quinto triunfo en la ronda española, y el austriaco Félix Gall, que ocupa la tercera plaza, a 2 minutos 44 segundos, tras ser segundo en el pasado Giro de Italia.

Mas se alzó con la primera gran vuelta de su carrera, tras haber hecho cuatro podios en sus anteriores en participaciones en la ronda española.

"Un día especial"

"Ha sido un día especial", dijo Mas tras su llegada a meta, admitiendo que ha sentido "un mix de emociones, todas positivas".

"He soñado y he luchado para esto", añadió el ciclista del Movistar, que también se convirtió en la meta de Granada en el primer español en ganar La Vuelta doce años después de que lo hiciera Alberto Contador en 2014.

Mas se vio favorecido la caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar el pasado 29 de agosto en la 8ª etapa de la ronda española, lo que le permitió vestir el maillot rojo de líder.

El ganador de cinco Tours de Francia abandonó La Vuelta cuando lideraba con autoridad la carrera, en busca de una victoria con la que esperaba cerrar el círculo de las tres grandes.

Al día siguiente del abandono del esloveno, Mas se afianzó en el liderato de la prueba con una épica victoria en el Alto de Aitana, dedicándose desde entonces a defender su liderato hasta alzarse con la victoria final en Granada.

"La de Aitana es la (etapa) más especial. Es verdad que fue en la que pude conseguir la victoria y es la más especial de estos 21 días", añadió el flamante ganador de la ronda española.

Mas destacó la importancia de su victoria no sólo para él, sino también para su equipo Movistar, que llevaba una década sin ganar La Vuelta, desde que lo hiciera el colombiano Nairo Quintana en 2016.

Sus acompañantes en el podio también se mostraron muy contentos. "Difícilmente podía imaginar algo así al inicio de la Vuelta. Para mí es una victoria", dijo Roglic respecto a su segundo puesto.

"El objetivo de la temporada era subir al podio de una gran vuelta. Ya lo conseguí en el Giro y es fantástico ver que pude repetirlo en La Vuelta", dijo por su parte el austríaco.

Carapaz cerró en el cuarto lugar

Richard Carapaz completó una destacada participación en la Vuelta a España 2024 al asegurar el cuarto lugar de la clasificación general. A lo largo de las 21 etapas, el líder del EF Education-EasyPost demostró su capacidad combativa en la alta montaña y se mantuvo firme frente a los principales favoritos al podio final en Madrid.

El ciclista ecuatoriano finalizó la competencia a 4 minutos y 2 minutos del ganador de la ronda ibérica, el esloveno Primož Roglič. A pesar de quedarse a tan solo 52 segundos de alcanzar el tercer escalón ocupado por el español Enric Mas, Carapaz firmó una actuación regular que lo consolidó entre los mejores corredores de Grandes Vueltas de la temporada.

Durante el desarrollo de la ronda española, el 'Locomotora de Carchi' protagonizó múltiples ataques lejanos y mantuvo una estrategia agresiva para recortar diferencias en las etapas decisivas. Su trabajo táctico y la resistencia demostrada en los ascensos más exigentes le permitieron liderar a su escuadra y disputar mano a mano la clasificación general contra estructuras WorldTour de gran presupuesto.

Con este resultado, Richard Carapaz suma un nuevo top 5 en su historial dentro de las Grandes Vueltas, reafirmando su vigencia en la élite del ciclismo mundial. Tras el desgaste acumulado en territorio español, el corredor carchense cierra una etapa clave en su calendario antes de enfocar sus próximos objetivos en el circuito internacional.