Alcalde Aquiles Alvarez fue sentenciado por caso Grillete

Aquiles Alvarez fue sentenciado a tres años de cárcel por el caso Grillete.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue sentenciado, este lunes 3 de agosto de 2026, a tres años de cárcel por el caso Grillete.

Alvarez recibió la pena máxima solicitada por la Fiscalía al Tribunal de Garantías Penales por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.

Además, Alvarez deberá pagar una multa de 10 salarios básicos, equivalente a 4 820 dólares.

El Tribunal indicó que tres testimonios coincidieron en que Alvarez no portaba el grillete cuando fue detenido por el caso Goleada.

Incluso la presidenta del Tribunal señaló que dichos testimonios apuntan que el dispositivo de vigilancia se encontraba cargándose cerca de la cama.

Las autoridades acusan al alcalde por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de que durante un allanamiento realizado en el marco del caso Triple A, la Policía constatara que no portaba el grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar.

La Fiscalía sostiene que el dispositivo fue retirado sin autorización judicial y que esa conducta constituye un incumplimiento de la orden emitida por un juez.

¿Cómo nació el caso?

El caso Grillete surgió a partir de una diligencia relacionada con el caso Triple A, proceso en el que Aquiles Alvarez es investigado por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles.

Como medida cautelar alternativa a la prisión el juez ordenó que Alvarez porte el grillete electrónico.

Luego, durante un allanamiento efectuado por la Policía y la Fiscalía, en febrero de 2016, en el marco del caso Goleada, los agentes encontraron al alcalde sin el dispositivo de vigilancia electrónica.

Ese hallazgo motivó la apertura de un proceso penal independiente por el presunto incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente.