Allanan una UPC en Quito por presuntas irregularidades en pases policiales

La UPC del circuito Iñaquito fue allanada este jueves 27 de agosto de 2026.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron, este jueves 27 de agosto de 2026, una intervención en Quito, como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con la gestión irregular de pases de servidores policiales.

El procedimiento incluyó dos allanamientos en inmuebles de la capital. Entre los lugares intervenidos está la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del circuito Iñaquito.

Según la Fiscalía, la investigación apunta a una presunta entrega de pases policiales a cambio de dinero. Como parte del operativo, una persona fue detenida con fines de formulación de cargos.

Durante los allanamientos, los agentes recopilaron varios indicios que serán incorporados a la investigación. Entre ellos constan una computadora portátil y un teléfono celular.

¿Qué es y cómo se sanciona el tráfico de influencias?

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones para los servidores públicos o personas que ejerzan una potestad estatal y utilicen las facultades de su cargo, o una relación personal o jerárquica, para influir en otro funcionario.

La conducta es sancionada cuando busca obtener un acto o resolución que genere un beneficio económico o inmaterial para el propio responsable o para terceros.

De acuerdo con el COIP, quienes incurran en este delito pueden recibir una pena privativa de libertad de tres a cinco años.