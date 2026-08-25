Policía decomisa arsenal de armas en vivienda de Urdesa, en Guayaquil.

Un arsenal de armas y municiones fue decomisado dentro de una vivienda en Urdesa, en Guayaquil, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional.

La intervención se desarrolló como parte del operativo Cero Impunidad 27-811. Los agentes allanaron el inmueble y encontraron tres pistolas calibre 9 milímetros, alimentadoras y cientos de cartuchos de diferentes calibres.

¿Qué encontraron en la vivienda?

Según el reporte policial, durante el allanamiento se decomisaron:

3 pistolas calibre 9 mm

3 pistolas calibre 9 mm 5 objetos metálicos similares a tubos cañón

5 objetos metálicos similares a tubos cañón 2 alimentadoras

2 alimentadoras 698 cartuchos de diferentes calibres

La mayor cantidad corresponde a 300 cartuchos calibre 22 y 200 calibre 12. También fueron encontrados 100 calibre 32, 46 calibre 38, 30 calibre 9 mm y 22 calibre 380.

Las evidencias fueron levantadas como parte de las investigaciones para determinar el origen y posible utilización del armamento y las municiones encontradas en la vivienda.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no detalla si hubo personas detenidas durante el allanamiento.