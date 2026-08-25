Policía decomisa arsenal de armas en vivienda de Urdesa, en Guayaquil
Pistolas y cerca de 700 cartuchos fueron encontrados durante el allanamiento de una vivienda en Urdesa, al norte de Guayaquil.
Policía decomisa arsenal de armas en vivienda de Urdesa, en Guayaquil.
John Reimberg.
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Actualizada:
25 ago 2026 - 17:50
Un arsenal de armas y municiones fue decomisado dentro de una vivienda en Urdesa, en Guayaquil, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional.
La intervención se desarrolló como parte del operativo Cero Impunidad 27-811. Los agentes allanaron el inmueble y encontraron tres pistolas calibre 9 milímetros, alimentadoras y cientos de cartuchos de diferentes calibres.
¿Qué encontraron en la vivienda?
Según el reporte policial, durante el allanamiento se decomisaron:
- 3 pistolas calibre 9 mm
- 5 objetos metálicos similares a tubos cañón
- 2 alimentadoras
- 698 cartuchos de diferentes calibres
La mayor cantidad corresponde a 300 cartuchos calibre 22 y 200 calibre 12. También fueron encontrados 100 calibre 32, 46 calibre 38, 30 calibre 9 mm y 22 calibre 380.
Las evidencias fueron levantadas como parte de las investigaciones para determinar el origen y posible utilización del armamento y las municiones encontradas en la vivienda.
Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no detalla si hubo personas detenidas durante el allanamiento.
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