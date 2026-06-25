Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Judicial

Alcaldesa de Jipijapa y 10 personas más detenidas en Manabí

Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, en Manabí, fue detenida junto a 10 personas más por presuntos delitos contra la administración pública. 

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúas, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio de 2026.

Cortesía.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

25 jun 2026 - 06:13

Unirse a Whatsapp

Ángela Plúa, alcaldesa del cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí, fue detenida junto a 11 personas más la madrugada de este jueves 25 de junio de 2026, en medio de un operativo policial. 

La detención se dio como parte del operativo Gran Fénix 36, liderada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública

Plúas fue separada de sus funciones y posteriormente reincorporada este mismo año. 

(Noticia en desarrollo...)

Te puede interesar