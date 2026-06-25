Alcaldesa de Jipijapa y 10 personas más detenidas en Manabí

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúas, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio de 2026.

Ángela Plúa, alcaldesa del cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí, fue detenida junto a 11 personas más la madrugada de este jueves 25 de junio de 2026, en medio de un operativo policial.

La detención se dio como parte del operativo Gran Fénix 36, liderada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

Plúas fue separada de sus funciones y posteriormente reincorporada este mismo año.

(Noticia en desarrollo...)