La IA crea nuevos insectos mutantes desde cero, mientras expertos emiten advertencia urgente

Los modelos de IA fueron entrenados con códigos genéticos de virus, bacterias, plantas y personas.

Un equipo de investigación liderado por expertos de la Universidad de Stanford ha marcado un hito en la biología sintética al utilizar modelos de inteligencia artificial generativa.

Según informó el medio británico Daily Star, diseñaron genomas completos de virus totalmente funcionales y capaces de replicarse en laboratorio.

Un avance histórico contra bacterias resistentes

El estudio utilizó modelos de lenguaje genómico denominados Evo1 y Evo2, los cuales fueron entrenados con secuencias genéticas de virus, bacterias, plantas y seres humanos.

Los modelos de IA podrían ayudar a combatir enfermedades graves que ahora son resistentes a los antibióticos. Imagen: Getty

En lugar de procesar palabras como los modelos de lenguaje convencionales, la IA aprendió a interpretar y predecir patrones del código genético.

Genomas inéditos:



La IA generó diseños de bacteriófagos — virus diseñados exclusivamente para infectar especies específicas de bacterias , sin representar riesgo para las células humana s—.

La generó de — diseñados exclusivamente para especies de , sin representar riesgo para las s—. Prueba de laboratorio:



De 302 diseños seleccionados para su síntesis e incubación , 16 fagos lograron erradicar exitosamente la bacteria E. coli.

De diseños seleccionados para su e , Potencial médico:



Este desarrollo abre la puerta a nuevos tratamientos personalizados contra superbacterias resistentes a los antibióticos actuales.

Como señaló Brian Hie, profesor asistente en Stanford citado por el periódico británico, citado por le medio británico, representa la primera vez que la IA generativa diseña un genoma completo con capacidad de replicación y función biológica.

Los científicos afirman que este nuevo hallazgo debe utilizarse para el bien y no para el mal. Imagen: Universidad de Stanford

Debates y medidas en bioseguridad

A pesar del optimismo científico, expertos en salud pública advierten sobre los riesgos potenciales de la tecnología si llegase a emplearse con fines maliciosos.

En un análisis publicado en la revista Science, los doctores Thomas Inglesby y Moritz Hanke, del Centro para la Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins, advirtieron que este avance plantea cuestiones urgentes de bioseguridad y bioprotección.

Los expertos señalaron que la prioridad debe ser garantizar que estas herramientas no causen daños severos ni se utilicen para diseñar patógenos humanos.

Mitigar riesgos

Para mitigar estos riesgos, los investigadores aplicaron estrictas medidas de contención:

1. Se excluyeron del conjunto de datos de entrenamiento todos los virus capaces de infectar organismos complejos.

1. Los experimentos se limitaron a bacteriófagos dentro de entornos de laboratorio de alta seguridad.

Especialistas externos como el profesor Marc Güell, de la Universidad Pompeu Fabra, calificaron el estudio como un punto de inflexión histórico.

Explican que se comienza a diseñar la biología directamente en ordenadores, abriendo una nueva etapa en la escritura de genomas asistida por IA.