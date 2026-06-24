Municipio de Quito rechaza insinuaciones sobre cámaras usadas para presunto espionaje

Autoridades de Quito rechazan insinuaciones sobre cámaras utilizadas para presunto espionaje

El Municipio de Quito emitió un comunicado en el que rechaza insinuaciones sobre cámaras municipales utilizadas para presunto espionaje.

El alcalde Pabel Muñoz solicitó pruebas y dijo que contratar expertos en seguridad no significa una irregularidad.

"Estas afirmaciones son totalmente falsas y su gravedad exige una respuesta directa", dijo.

De acuerdo con el documento, no existe ninguna estructura paralela de acceso, sala espejo o mecanismo de uso no autorizado.

Indicó además, que las cámaras municipales están controladas por el ECU 911, entidad perteneciente al Gobierno Nacional.

"Resulta absurdo creer que si el Municipio de Quito invierte para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional pudiera tener intereses contrarios a la seguridad ciudadana", añadió.

Reimberg advierte sobre cámaras en Quito

El Ministro del Interior, John Reimberg, advirtió sobre la existencia de sistemas de videovigilancia y salas espejo que, según él, podrían estar siendo utilizadas de manera irregular en distintos municipios del país.

Dijo que en el caso de Quito, se busca la instalación de nuevas cámaras de seguridad, y estarían involucrados exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Reimberg afirmó que estas personas actualmente trabajarían dentro de la administración municipal y participarían en la implementación de estos sistemas.

Además, insistió en que las denominadas "salas espejo" podrían ser utilizadas para obtener información sobre operativos contra el narcotráfico, decomisos de armas y otras acciones.