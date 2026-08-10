Riesgos: seis viviendas resultaron afectadas en Ecuador tras terremoto en Colombia

Tecnicos de Segura E.P. monitorean un edificio con afectaciones en el centro de Guayaquil, tras el terremoto en Colombia.

El terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 también dejó daños en Ecuador. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, seis viviendas resultaron afectadas.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, y fue percibido en seis provincias de Ecuador.

En su último informe, la entidad detalló que las afectaciones ocurrieron en seis viviendas y una edificación privada en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Guayas.

En la zona de Carchi, Tulcán, Urbina, Comunidad El Capote, se reportaron grietas en las paredes de tres viviendas.

Según el informe, las personas que habitan estos inmuebles no presentan impactos en su integridad física y permanecen en sus viviendas.

La Unidad de Gestión de Riesgos de Tulcán realizará el levantamiento del informe EVIN, mientras que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo y seguimiento del evento.

Esmeraldas: daños leves en tres viviendas

En San Lorenzo, Alto Tambo, recinto El Cristal, provincia de Esmeraldas, el sismo provocó grietas en tres viviendas.

El reporte señala que las personas afectadas se encuentran a salvo y permanecen en sus propios hogares.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo realiza el levantamiento de información y continúa con el monitoreo del sector.

Guayas: caída de mampostería en un edificio

En Guayaquil, específicamente en el sector de Rocafuerte, Vélez 416 y Escobedo, se registró la caída de mampostería de un edificio.

De acuerdo con el reporte, el inmueble sería posiblemente un edificio abandonado ubicado en el centro de Guayaquil.

El incidente ocurrió mientras el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizaba trabajos de limpieza luego de que parte de la mampostería se desprendiera y cayera hacia la acera.