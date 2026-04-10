Cierre de la agencia ANT de Tumbaco; usuarios deberán reagendar trámites

La Agencia Nacional de Tránsito informó que la oficina de atención al usuario de Tumbaco dejará de atender de forma presencial desde el lunes 13 de abril de 2026.

Esta decisión responde a trabajos internos que buscan mejorar el funcionamiento del servicio en esa dependencia.

Qué deben hacer los usuarios

Las personas que ya tenían turnos agendados no perderán su trámite, pero deberán reagendar su cita en otras oficinas de Pichincha.

El proceso ya está habilitado desde el 10 de abril, por lo que se recomienda hacerlo lo antes posible para evitar retrasos.

Cómo continuar con los trámites

Aunque la oficina de Tumbaco estará cerrada temporalmente, los servicios como la emisión de licencias seguirán disponibles en otros puntos de atención.

Las autoridades pidieron comprensión a los usuarios y aseguraron que estas medidas buscan mejorar la atención y garantizar un servicio más eficiente en el futuro.