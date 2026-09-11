Caso Grillete: Sala penal fija fecha para apelación de sentencia de Aquiles Alvarez

Corte Provincial del Guayas fija fecha para la apelación de Aquiles Alvarez

La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas fijó para el miércoles 16 de septiembre de 2026 la audiencia de apelación de Aquiles Alvarez en el caso Grillete.

La diligencia será telemática y revisará la sentencia de tres años de prisión dictada contra el alcalde de Guayaquil.

La sentencia contra Aquiles Alvarez fue emitida en primera instancia el pasado 3 de agosto de 2026 por un Tribunal de Garantías Penales de Durán.

Los jueces lo declararon culpable, como autor directo, del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

El fallo fue adoptado de manera unánime por los jueces Smirnova Calderón, Nebel Viera y Carlos Churta, quienes resolvieron el proceso un día antes de la fecha que inicialmente estaba prevista para la conclusión del juicio.

Al ser una decisión de primera instancia, todavía puede ser revisada por una autoridad judicial superior.

¿Qué se analizará en la apelación?

La defensa de Alvarez presentó el recurso de apelación, mediante el cual busca que la sentencia sea revisada por una Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

La audiencia del 16 de septiembre permitirá que las partes expongan sus argumentos frente al fallo.

El artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las sentencias penales pueden ser apeladas. El recurso se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia y posteriormente es analizado por una instancia superior.

¿Qué pena recibió Aquiles Alvarez?

El Tribunal de Durán impuso a Alvarez una pena de tres años de prisión, además de otras medidas. Entre ellas está el pago de una multa de 10 salarios básicos unificados, equivalente a USD 4 820.

La sentencia también contempla la presentación de disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva del fallo en un diario de circulación nacional, como parte de las medidas establecidas por los jueces.

¿Qué puede pasar después de la audiencia?

Durante la audiencia de apelación, la defensa podrá argumentar por qué considera que la sentencia debe ser modificada o revocada.

Fiscalía y los demás sujetos procesales también podrán exponer sus posiciones ante los jueces de la Corte Provincial.

La Sala Penal deberá analizar los argumentos y decidir si ratifica, modifica o deja sin efecto la sentencia de primera instancia.

Mientras ese proceso continúe, la condena dictada el 3 de agosto no tiene carácter definitivo.