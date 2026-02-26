Judicatura pide reforzar medidas de seguridad del juez en el caso Goleada

El Pleno del Consejo de la Judicatura durante una reunión en febrero del 2026.

El Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó reforzar las medidas de seguridad para el juez Jairo García, que lleva el caso Goleada, en el que se encuentra procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

En un comunicado emitido este jueves 26 de febrero del 2026, la Judicatura respaldó el accionar del juez y anunció que activó un protocolo de seguridad para proteger la integridad de García y su familia.

La institución añadió que darán seguimiento constante del caso y ejecutarán acciones para garantizar la seguridad de todos los jueces a escala nacional.

Este protocolo se activó luego de que en redes sociales se difundiera una presunta amenaza recibida por el juez durante la audiencia de vinculación del alcalde Alvarez, y otras personas, acusados de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

La noche del miércoles el Consejo de la Judicatura también indicó que solicitó al Ministerio del Interior que refuerce la seguridad del juez García y le autorizó teletrabajo al 100%.