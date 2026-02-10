El vocal Damián Larco presidirá temporalmente el Pleno de la Judicatura

El vocal Damián Larco fue designado para presidir temporalmente el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ). Esto fue decidido durante una sesión extraordinaria, la madrugada de este 10 de febrero de 2026.

Esta decisión se tomó mientras se cumple la licencia y vacaciones solicitadas por Mario Godoy, titular del organismo, quien enfrenta un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Larco fue designado debido a que la vocal suplente, Alexandra Villacís Parada, quien, por ley, debía asumir la Presidencia, registra un impedimento para ejercer cargo público.

Esta situación fue detectada durante la verificación de cumplimiento de requisitos que la Dirección Nacional de Talento Humano del CJ realizó para que Villacís pueda asumir el cargo.

"La designación del vocal Larco se dio por unanimidad y en base en el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece los mecanismos de sustitución previstos para asegurar el normal funcionamiento del órgano durante la ausencia temporal de la autoridad titular", señaló la Judicatura.

Además, el Pleno de la Judicatura solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se inicie el procedimiento para la designación del vocal suplente que reemplazará a Alexandra Villacís.