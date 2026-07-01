Aquiles Alvarez es llamado a juicio por el caso Grillete

Aquiles Alvarez irá a juicio por el caso Grillete. Así lo decidió la jueza Karen Alarcón en la audiencia preparatoria que se reinstaló la mañana de este miércoles 1 de julio de 2026.

La jueza acogió el pedido de la Fiscalía y el alcalde de Guayaquil deberá ir a juicio por este caso por el que ya guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro.

La Fiscalía aseguró que Alvarez se "habría retirado el dispositivo de vigilancia electrónica sin autorización judicial".

Según la Fiscalía, Alvarez es autor directo del presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.

Alvarez portaba el grillete de vigilancia como medida cautelar ordenada por un juez en el caso Triple A, en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles.

Las evidencias de Fiscalía en el caso Grillete

Entre la evidencia de Fiscalía se presentó: