Aquiles Alvarez es llamado a juicio por el caso Grillete
La Fiscalía señaló al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, de haberse retirado el grillete electrónico.
Aquiles Alvarez irá a juicio por el caso Grillete.
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Actualizado:
01 jul 2026 - 18:45
Aquiles Alvarez irá a juicio por el caso Grillete. Así lo decidió la jueza Karen Alarcón en la audiencia preparatoria que se reinstaló la mañana de este miércoles 1 de julio de 2026.
La jueza acogió el pedido de la Fiscalía y el alcalde de Guayaquil deberá ir a juicio por este caso por el que ya guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro.
La Fiscalía aseguró que Alvarez se "habría retirado el dispositivo de vigilancia electrónica sin autorización judicial".
Según la Fiscalía, Alvarez es autor directo del presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
Alvarez portaba el grillete de vigilancia como medida cautelar ordenada por un juez en el caso Triple A, en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles.
Las evidencias de Fiscalía en el caso Grillete
Entre la evidencia de Fiscalía se presentó:
- 33 alertas recurrentes registradas por el SNAI sobre el grillete.
- Pericias técnicas de audio y video.
- Pericia del dispositivo que determinó la ausencia de un tornillo de seguridad, lo que habría impedido la generación de las alertas de "pulsera quitada".
- Parte policial en el que consta que en el allanamiento del 10 de febrero de 2026, Alvarez no portaba el dispositivo.
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