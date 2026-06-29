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Judicial

Dictan prisión preventiva para 43 detenidos tras presunta 'narcofiesta' en Guayaquil

La Fiscalía procesó a 43 personas detenidas en Guayaquil y los procesa por presunta delincuencia organizada y tráfico ilícito de armas.

43 personas fueron detenidas durante una presunta 'narcofiesta' en Guayaquil.

Fiscalía

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

29 jun 2026 - 08:26

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Un juez de Guayas acogió el pedido de la Fiscalía General y dictó prisión preventiva para 43 personas investigadas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico ilícito de armas, en concurso real de infracciones.

La Fiscalía informó, el domingo 28 de junio de 2026, que las 43 personas fueron capturadas  durante un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad en el sector de Ciudad de Dios, ubicado en el noroeste de Guayaquil. 

Los uniformados allanaron una vivienda donde se estaba desarrollando una reunión que, según las investigaciones, sería una supuesta 'narcofiesta'.

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Las pesquisas señalan que los detenidos tendrían vínculos con el grupo de delincuencia organizada 'Los Águilas', una de las estructuras criminales que opera en el país.

Durante la intervención policial y militar se encontraron armas de fuego, municiones y motocicletas. Esas evidencias ahora forman parte del proceso judicial.

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