Una profesora de educación física fue asesinada en el norte de Quito.

Una profesora de educación física fue asesinada en Quito este miércoles 1 de julio de 2026.

La docente de aproximadamente 38 años fue interceptada al salir de su casa rumbo al colegio donde trabajaba.

Hombres no identificados la abordaron con la supuesta intención de entregarle un ramo de flores, cuando le dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque armado ocurrió en el sector de La Roldós, a la altura de la calle OE8.

Los familiares de la docente la llevaron a una casa de salud, pero los médicos confirmaron que llegó sin vida.

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar para recoger indicios del ilícito e iniciar las investigaciones correspondientes.

Se desconoce la identidad de los atacantes o la motivación del crimen contra la mujer.

Este crimen ocurre mientras los estudiantes del régimen Sierra - Amazonía empezaron sus vacaciones, aunque los docentes aún acuden a trabajar.

Quito está bajo estado de excepción y en Ecuador rige una segunda declaratoria de conflcito armado interno.