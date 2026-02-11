El delito por el que fue procesado Aquiles Alvarez se sanciona con hasta 30 años de cárcel

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez arribó al Complejo Judicial Norte de Quito, este martes 10 de febrero de 2026.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y ocho personas más fueron procesados en el caso Goleada y Fiscalía solicitó prisión preventiva para 10 de los 11 imputados

El Ministerio Público les formuló cargos por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito. Alvarez fue trasladado desde Guayaquil, tras ser detenido el martes 10 de febrero de 2026.

El Alcalde de Guayaquil fue detenido en medio de un allanamiento en el que los agentes encontraron gran cantidad de dinero en efectivo y se decomisaron dispositivos electrónicos.

¿Qué se investiga en el caso Goleada?

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía dijo que se investiga "un 'entramado societario complejo' que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible".

¿Cuál es la sanción por delincuencia organizada?

Según el Código Integral Penal (COIP), artículo 369, el delito de delincuencia organizada se configura cuando una persona acuerda formar un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien, ejerzan el mando o planifiquen las actividades de una organización delictiva.

Además, la delincuencia organizada significa que se cometen uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos.

Con la reforma al COIP, aprobada en julio 2024 tras la consulta popular, aumentó las penas para delincuencia organizada y otros delitos graves.

Por lo tanto, ese ilícito se sanciona con pena privativa de libertad de 22 a 26 años de cárcel. Los colaboradores serán sancionados con cárcel de 10 a 13 años.

En cambio, la pena aumenta hasta 30 años si la delincuencia organizada tiene como propósito cometer delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato, secuestro, trata de personas, lavado de activos, entre otros.

En este caso, los colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de 19 a 22 años.