Caso Danubio: nueva fecha para juicio de asambleísta Sergio Peña por asociación ilícita

El asambleísta Sergio Peña será llamado a juicio por el presunto delito de asociación ilícita, en el denominado caso Danubio.

El asambleísta, expulsado del correísmo en 2025, enfrentará a la justicia desde el 18 de marzo de 2026, a las 13:00, de acuerdo con lo fijado por el Tribunal de Garantías Penales de Guayas.

Además, ya se estableció la jornada de continuación del trámite para el 25 de marzo a la misma hora.

Dentro del caso Danubio se investiga la supuesta venta de cargos públicos. La trama de corrupción en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) ocurrió durante el gobierno de Guillermo Lasso.

Peña y otras siete personas han sido llamadas a juicio por el caso de corrupción. Sin embargo, la audiencia no se ha podido instalar tras varios intentos en los últimos dos años.

Los procesados deberán presentarse a la diligencia pos sus propios medios ya que, ninguno está bajo prisión preventiva.

La diligencia ha sido aplazada en varias ocasiones en las que los procesados han alegado la renuncia de los abogados o el cambio de defensa. Para esta ocasión la jueza Keltthya López Burgos indicó que se instalará la audiencia con participación de la Defensoría Pública.

Los procesados son: