CAL suspende por 30 días al asambleísta Roberto Cuero por altercado con Sergio Peña

El legislador de Revolución Ciudadana recibió una sanción por parte del CAL

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sancionó con 30 días de suspensión sin sueldo al asambleísta de Revolución Ciudadana, Roberto Cuero. La decisión se tomó en una reunión realizada este lunes 23 de febrero del 2026.

La sanción responde a una queja presentada por el asambleísta independiente Sergio Peña, por un altercado ocurrido el pasado 2 de febrero en la cuenta de la red social X.

En esa ocasión, Peña emitió un pronunciamiento por las críticas del asambleísta Roberto Cuero en contra de las Fuerzas Armadas. Según Peña, su pronunciamiento fue de carácter institucional y político, sin insultos ni referencias personales.

"(...) Manifesté mi postura frente a un altercado público entre el asambleísta denunciado y miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, expresando mi respaldo a las Fuerzas del Orden y cuestionando un comportamiento que, a mi criterio, resultaba incompatible con el respeto debido a dichas instituciones", dice Peña en el oficio.

El mensaje de la sanción

El asambleísta Roberto Cuero, respondió a la publicación con expresiones ofensivas e intimidatorias. Entre ellas constan frases como “cobarde” y “mañana te busco a ver si eres capaz de decirme en la cara lo que escribes”.

Con base en esas sanciones, el CAL determinó que Cuero incurrió en una falta grave al proferir expresiones de carácter ofensivo y descalificador