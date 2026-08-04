Plan de protección para Quito: incautan armas, objetos robados y figura de la santa muerte

Unidades policiales ejecutan un operativo en el mercado de La Cuadras, al sur de Quito.

Desde las primeras horas de la mañana de este martes 4 de agosto de 2026, la Policía Nacional desplegó varias unidades en diferentes puntos de Quito con el objetivo de que se ponga en marcha el plan de protección para reforzar la seguridad.

En el sector de Chillogallo, los ejes preventivo e investigativo de la Policía Nacional se desplegaron y dieron el inicio a varios operativos que terminaron con la incautación de cuchillos, autopartes, celulares robados, ropa, licor sin registro sanitario, otro objetos electrónicos de dudosa procedencia y una figura de la santa muerte.

El presidente de la República, Daniel Noboa, informó que inicialmente fueron desplegados 2 000 policías y 2 000 militares. Adicionalmente, el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, confirmó que se sumarán 2 000 uniformados para ejecutar diferentes acciones preventivas en la ciudad.

Dávila indicó en entrevista con Teleamazonas.com que el Plan de Seguridad va encaminado a atacar a grupos de delincuencia organizada y delincuencia común que están cometiendo delitos como: robos, arranches, asaltos a locales comerciales y otro delitos más complejos como el microtráfico de drogas, la extorsión.

“Muchos grupos de delincuencia organizada están aprovechando espacios públicos para obtener réditos económicos que afiancen su economía criminal” Pablo Dávila, comandante general de la Policía

Este lunes 3 de agosto de 2026 fue puesto en marcha el plan de protección para Quito. Desde las horas de la tarde y noche, y la mañana de este martes 4 de agosto, elementos policiales ejecutan diferentes acciones para evitar la propagación del delito en la capital.

Con estas acciones el Gobierno busca reforzar la seguridad es espacios, como: los ingresos y salidas de escuelas, colegios y trabajos, así como en horas de aperturas y cierre de negocios. También, habrá mayor presencia policial en el Metro de Quito, paradas de buses, mercados, bancos, cooperativas, centros comerciales y barrios específicos.