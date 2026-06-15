Asociación de Magistrados y Jueces exige protección para operadores judiciales tras asesinato de fiscal en Manta

La Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados se pronunció tras el asesinato de una fiscal en Manta.

El asesinato de la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, ocurrido en Manta, provocó una nueva reacción dentro del sistema de justicia ecuatoriano. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) expresó este lunes 15 de junio de 2026 su consternación por el crimen y advirtió sobre los riesgos que enfrentan los operadores judiciales en el país.

A través de un pronunciamiento oficial, la organización manifestó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la funcionaria, además de expresar su solidaridad con la Fiscalía General del Estado ante esta pérdida.

Preocupación por la seguridad de jueces y fiscales

La AEMAJ señaló que este hecho ocurre en medio de un escenario de creciente preocupación por la seguridad de quienes cumplen funciones dentro del sistema de justicia.

El gremio recordó que, tras los recientes ataques y hechos violentos registrados contra operadores judiciales, se ha puesto en conocimiento de organismos internacionales la situación de riesgo que enfrentan jueces, fiscales y otros servidores judiciales en Ecuador.

Según el pronunciamiento, estas alertas buscan que entidades internacionales realicen seguimiento a las condiciones en las que desarrollan su trabajo los funcionarios encargados de administrar justicia.

Pedido de medidas urgentes

La Asociación de Magistrados y Jueces exhortó a las autoridades nacionales a implementar acciones integrales y urgentes para reforzar la protección de los administradores de justicia.

Asimismo, insistió en la necesidad de garantizar condiciones que permitan el ejercicio independiente y seguro de las funciones judiciales, especialmente en un contexto marcado por la violencia criminal y las amenazas contra funcionarios públicos.

Solicitan investigación transparente

El gremio también pidió que las instituciones competentes desarrollen una investigación rápida, transparente e imparcial para esclarecer el asesinato de la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño.

En su comunicado, la organización subrayó la importancia de identificar y sancionar a los responsables, con el objetivo de evitar que el caso quede en la impunidad.

"La protección de quienes administran justicia constituye una condición esencial para la vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial y la tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía", señaló la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.

El asesinato de la fiscal en Manta se suma a una serie de hechos violentos que han encendido las alertas sobre la seguridad de los operadores de justicia en Ecuador.