¿Desde qué edad puedo utilizar QuitoBici? y otras preguntas sobre la bicicleta pública

La bicicleta púbica cuenta con 25 estaciones distribuidas entre La Ofelia y Quitumbe.

Desde el jueves 30 de julio, Quito cuenta con un sistema de bicicleta pública compuesto por 25 estaciones distribuidas entre La Ofelia y Quitumbe, 250 bicicletas y conexión directa con el Metro, el Trolebús y la Ecovía.

El sistema atenderá de lunes a domingo, de 06:00 a 20:00.

¿Cómo puedo acceder a una bici?

El sistema QuitoBici es electrónico, para acceder se necesita de la Cuenta Ciudad. Puede abrirla en la página web quitonosmueve.gob.ec y en Mi Quito App, disponible en la App Store (iOS) y Google Play (Android).

En la aplicación debe registrarse, ingresar a la opción Transporte y seguir los pasos.

¿Cómo libero una bicicleta de su anclaje?

Ingrese a Mi Quito App

Elija la opción Transporte, donde se desplegará su información personal de la Cuenta Ciudad

Seleccione la opción QuitoBici

Seleccione la pestaña Liberar bicicleta. La aplicación lo llevará a una pantalla para escanear un código QR en la bicicleta.

Una vez realizado el escáner del QR, le llegará una notificación de aprobación para desanclar la bicicleta.

¿Cuánto tiempo puedo usar QuitoBici?

Puede usar la bicicleta durante una hora. El sistema inteligente de la bicicleta lo alertará 15 minutos antes de que se acabe su tiempo para que pueda acercarse a la estación más cercana para anclarla nuevamente.

¿Puedo ajustar la bici a mi tamaño?

La bici es ajustable a todo tamaño. Nivelarla es muy fácil, solamente baje la palanca que se encuentra debajo del asiento y ajústela a la altura deseada.

¿Desde qué edad puedo utilizar las bicicletas?

BiciQuito está disponible para las personas desde los 18 años en adelante por razones de seguridad vial. Si tiene entre 16 a 17 años, con 11 meses, necesita llenar un formulario con el permiso de sus representantes. Puede hacerlo en las oficinas de servicio al usuario del Metro de Quito.