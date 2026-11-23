Sobrino de 'Negro Willy' es el reo muerto en la cárcel del Encuentro

William Joffre Alcívar Bautista, conocido como alias 'Negro Willy' o 'Comandante Willy', llegó a Ecuador la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026, tras ser detenido y expulsado de España.

El ministro del Interior, John Reimberg, lo identificó como uno de los principales jefes de 'Los Tiguerones', organización criminal vinculada con extorsiones, sicariatos y otros hechos violentos en Ecuador.

Su retorno se produjo mediante un procedimiento de expulsión migratoria, no de extradición. En territorio ecuatoriano deberá responder por los procesos judiciales abiertos en su contra.

¿Por qué es investigado alias 'Negro Willy'?

Uno de los principales casos es el ataque armado contra TC Televisión, ocurrido el 9 de enero de 2024, cuando un grupo de hombres encapuchados ingresó con armas y explosivos a las instalaciones del canal, en Guayaquil, durante una transmisión en vivo.

La Fiscalía lo identificó como presunto autor intelectual del atentado y lo vinculó al proceso por terrorismo.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso habría dirigido la operación mediante comunicaciones telefónicas con los atacantes. Un juez ordenó su prisión preventiva y posteriormente fue llamado a juicio.

Los procesos por delincuencia organizada

Alcívar también consta entre los procesados del denominado caso Willy, relacionado con la estructura criminal de Los Tiguerones.

Según el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General del Estado, seis personas fueron procesadas por delincuencia organizada, entre ellas Alcívar y su hermano Álex, conocido como alias 'Ronco'.

La investigación permitió obtener sentencias contra otros integrantes de la organización, incluido el padre de los presuntos cabecillas.

Las autoridades también investigan a 'Negro Willy' por presunto reclutamiento de menores, aunque no se han precisado públicamente los detalles procesales de esa causa.

¿Por qué había sido detenido en España?

El sospechoso fue capturado inicialmente en octubre de 2024 en Tarragona, España, junto con su hermano, durante un operativo coordinado entre las autoridades españolas y ecuatorianas.

Ecuador solicitó su extradición por los procesos penales en su contra. Sin embargo, la justicia española condicionó su entrega a garantías sobre su seguridad en prisión, que consideró insuficientes, por lo que recuperó su libertad a finales de diciembre de 2025.

Tras su nueva detención en noviembre de 2026, fue expulsado de territorio español y trasladado a Guayaquil.

Reimberg anunció que será enviado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, para permanecer bajo custodia de las autoridades ecuatorianas.