Juez dicta prisión preventiva contra Aquiles Alvarez en caso Goleada

El juez Jairo García dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez la tarde de este miércoles 11 de febrero en el caso Goleada.

Según dictaminó el juez, la medida también se aplicará para los hermanos del burgomaestre, Antonio Alvarez y Xavier Alvarez, y otros siete detenidos en este caso.

Además, el juez dictaminó que un detenido recibirá medidas sustitutivas, como la presentación periódica ante un magistrado.

Así la decisión del juez García para los procesados se estableció de la siguiente manera:

Prisión preventiva

1. Aquiles David Álvarez Henriques

2. Xavier Mario Álvarez Henriques

3. Antonio José Álvarez Henriques

4. César Emilio Bravo Ibáñez

5. Fernando Patricio Peñaherrera Venegas

Medidas sustitutivas

6. Pablo Ricardo Pita Rendón

7. Carlos Andrés Asanza Colmont

8. David Álvarez Kronfle

9. Ricardo Fabio Bruzzone Puig

10. Gastón Aparicio Loy Correa

11. Pedro Juan Hidalgo Elinan (él usará grillete y se analizará si se dicta arresto domiciliario más adelante)

El juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado de que se dicte prisión preventiva para Álvarez que fue detenido el martes, junto a dos hermanos y otras ocho personas, en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El Ministerio Público solicitó la misma medida para otros nueve detenidos, en el denominado caso 'Goleada', mientras que para uno más pidió arresto domiciliario por tratarse de una persona de avanzada edad.

La Fiscalía argumentó que su petición se basa en la "necesidad de neutralizar riesgos procesales, pues se investiga un 'entramado societario complejo' que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible".

Minutos previos a la decisión del juez, la prefecta de Pichincha Paola Pabón, alertaba del dictamen de encarcelación del alcalde Alvarez.

En su cuenta de X, escribía que "estamos ante horas oscuras y con nulas garantías democráticas en el país", y a la vez solicitaba a organismos internacionales a "vigilar esta nueva arbitrariedad contra una autoridad electa en las urnas".

Alcalde de Quito llegó hasta el Complejo Judicial

Hasta los exteriores del Complejo Judicial llegó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz para mostrar su respaldo a su similar, Aquiles Alvarez.

Con megáfono en mano se dirigió a los simpatizantes que estaban apostados en las afueras del Complejo donde dijo que llegaba como "uno más de ustedes, como un militante a expresar una voz de respaldo con el Alcalde de Guayaquil ".

Llamó al "debido proceso" y sostuvo que el edificio del Complejo Judicial no puede convertirse en una herramienta para minar las bases de la confianza y responsabilidad".