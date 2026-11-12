Caso Goleada: Juez rechaza pedido de nulidad planteado por la defensa de Aquiles Alvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, durante una audiencia desde la cárcel del Encuentro.

El juez que conoce el caso Goleada, en el que se investiga presunto lavado de activos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otras personas más, rechazó el pedido de nulidad del proceso.

La decisión se tomó en una audiencia desarrollada este jueves 12 de noviembre de 2026, durante la reinstalación telemática de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

En esta causa están involucradas 17 personas naturales y nueve personas jurídicas, investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

¿Qué resolvió el juez en el caso Goleada?

El pronunciamiento judicial establece la validez de lo actuado hasta el 11 de junio de 2026. Según la información difundida sobre la audiencia, la instrucción fiscal debía concluir en esa fecha, pero fue extendida por el magistrado que anteriormente conoció el expediente en la extinta Unidad Anticorrupción.

La decisión introduce un punto relevante en el proceso, pues delimita el período de actuaciones cuya validez ha sido reconocida por el juzgador.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio es una etapa en la que se revisan posibles vicios procesales, se resuelven cuestiones de procedibilidad y se analiza la acusación fiscal y los elementos probatorios que podrían presentarse en un eventual juicio.

Una vez resueltas las cuestiones procesales pendientes, corresponderá determinar si existen fundamentos suficientes para llamar a juicio a los procesados o adoptar otra decisión conforme a la ley.

¿Por qué se investiga a Aquiles Alvarez?

Según la Fiscalía General del Estado, la investigación se centra en una presunta estructura empresarial vinculada con la comercialización irregular de combustible.

La hipótesis fiscal sostiene que los investigados habrían adquirido diésel subsidiado, destinado a embarcaciones nacionales, para posteriormente desviarlo hacia embarcaciones internacionales y obtener ganancias. Parte de esos recursos presuntamente se habría canalizado mediante empresas constituidas en Panamá.

Entre los procesados constan el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, otros familiares y el asambleísta Raúl Chávez.

El proceso comenzó en febrero de 2026 y el 13 de mayo la Fiscalía reformuló los cargos de presunta delincuencia organizada a lavado de activos.