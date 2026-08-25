Caso Lizeth Bunshi: ¿Cómo se sanciona el delito de femicidio en Ecuador?

El cuerpo de Lizeth Bunshi fue hallado en el río Machángara, este 25 de agosto de 2026.

El hallazgo del cuerpo de Lizeth Bunshi en el río Machángara, en el sector de Guápulo, abre una nueva etapa en la investigación. La joven fue localizada este 25 de agosto de 2026, después de 38 días de su desaparición y búsqueda en distintos tramos del afluente.

El abogado de la familia, Freddy Ron, señaló que los familiares lograron reconocer el cuerpo de la víctima por características particulares, entre ellas las piezas dentales y los brackets que utilizaba Lizeth.

Tras el levantamiento del cadáver en el río Machángara y su traslado a Medicina Legal, la Fiscalía dispuso una pericia de odontología forense. La experticia confirmó que los restos corresponden a Lizeth Bunshi, desaparecida el 19 de julio de 2026.

Se pedirá reformulación de cargos

Por este caso, la Fiscalía procesa a Christian V. como presunto autor del delito de desaparición involuntaria.

Tras el hallazgo, los abogados de la familia anunciaron que solicitarán a la Fiscalía que se reformulen cargos y se investigue el caso por el delito de femicidio.

¿Cuántos años de prisión contempla el femicidio?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de 22 a 26 años de prisión para quien cometa el delito de femicidio.

La normativa contempla además circunstancias agravantes que pueden incidir en la sanción. Entre ellas están los casos en los que el agresor mantenía o pretendía mantener una relación afectiva con la víctima, existía un vínculo de confianza o el crimen se cometió en presencia de hijos u otros familiares.

La determinación del delito y de una eventual responsabilidad penal dependerá de las pericias forenses y de la investigación fiscal.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan establecer cómo murió Lizeth Bunshi.