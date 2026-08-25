Familiares confirman que el cuerpo de la mujer hallada en Guápulo es Lizeth Bunshi 

Familiares confirman que el cuerpo hallado la tarde de este miércoles 25 de sgosto en Guápulo corresponde a Lizeth Bunshi.

La familia de Lizeth Bunshi reconoció que el cuerpo hallado la tarde de este martes 25 de agosto de 2026 corresponde a la joven, quien estaba desaparecida desde el 19 de julio de 2026, cuando fue vista por última vez en el sector de la exterminal de Cumandá, en Quito.

Lo que confirmó el abogado de la familia

Freddy Ron, abogado de la familia, confirmó que los familiares pudieron reconocerla por sus piezas dentales y los brackets que utilizaba.

El cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de descomposición. La Fiscalía realizará las pericias técnicas correspondientes para confirmar científicamente su identidad y determinar las circunstancias de su muerte.

El abogado de la familia de Lizeth Bunshi, señaló que el seguimiento de distintos tramos del río Machángara permitió llegar hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la joven este 25 de agosto de 2026.

Además, indicó que para el 30 de agosto está prevista la reconstrucción de los hechos relacionados con la desaparición de Lizeth. La diligencia se ampliará hasta el punto donde fue localizado el cuerpo, con el objetivo de aportar nuevos elementos a la investigación.