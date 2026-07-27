Familiares piden intensificar la búsqueda de Joselyn Oña, joven desaparecida en Quito

Joselyn Oña fue vista por última vez en la parada del Trole Hermano Miguel, en el sector de San Blas el 15 de mayo.

“Quiero verla viva o muerta”, dice la madre de Joselyn Elena Oña Cando, quien fue vista por última vez en el sector de San Blas, en el centro de Quito, el pasado 15 de mayo. La joven lleva más de 70 días desaparecida y sus familiares piden a las autoridades que se intensifiquen las labores de búsqueda.

Oña fue vista en la parada del trole Hermano Miguel, a las 07:25. Al no saber más de su paradero, su familia inició la búsqueda y presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, según indicaron en un comunicado difundido este lunes, 27 de julio de 2026.

Durante estas semanas, la familia ha recorrido instituciones, difundido la fotografía de la joven en redes sociales e incluso realizado jornadas de búsqueda en distintos sectores de Quito, y los Valles, tras recibir alertas del paradero, pero no han tenido resultados.

Familiares exigen celeridad en las investigaciones

Sin embargo, aseguran que aún existen diligencias e investigaciones pendientes que podrían aportar al esclarecimiento del caso. Por ello, piden a las autoridades dar prioridad a este caso y acelerar los procesos de búsqueda.

Joselyn, de 26 años, padece de epilepsia y tiene discapacidad de más del 65%. En su familia la desesperación aumenta ya que la joven toma medicamento y tampoco ha accedido a los controles médicos que debe realizarse mes a mes.

La familia hace un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que haya visto a Joselyn Elena Oña Cando o tenga información sobre su ubicación la comunique de inmediato a la Policía Nacional o a la Fiscalía.

“Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede contribuir a la investigación”, señalan los familiares. Si tiene información de la joven puede comunicarse al 1800 335486.

El momento de su desaparición, la joven vestía camiseta color salmón, jean celeste y zapatillas beige. La familia también solicita a las autoridades fortalecer las acciones de búsqueda y mantener activas todas las diligencias investigativas hasta dar con el paradero de Joselyn Oña.