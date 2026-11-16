¿Qué es el Código Púrpura y cuándo se activa en Ecuador? Todo lo que debes saber

El Código Púrpura permite activar la atención médica, psicológica y social para víctimas de violencia en los establecimientos de salud de Ecuador.

El Código Púrpura es un protocolo de atención que se activa en las casas de salud de Ecuador cuando se identifica un presunto caso de violencia basada en género.

Su finalidad es brindar asistencia médica y psicológica, proteger la identidad de la víctima y coordinar la intervención de las instituciones correspondientes.

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el procedimiento permite activar un equipo especializado para atender a las personas afectadas sin exponerlas a nuevas situaciones de violencia o revictimización.

¿En qué casos se activa el Código Púrpura?

La alerta puede activarse cuando el personal sanitario identifica indicios de violencia o cuando una persona llega a un establecimiento médico y comunica que ha sido víctima.

Entre los casos que pueden requerir la activación están:

Violencia física: agresiones, golpes u otras lesiones provocadas por otra persona

Violencia sexual: presuntos abusos, violaciones u otras formas de agresión sexual

Violencia psicológica: amenazas, intimidación y otras formas de maltrato que afectan la salud emocional

Violencia contra niñas, niños y adolescentes: situaciones que requieren atención especializada y medidas de protección

El protocolo también contempla la atención a personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

No es necesario que exista una sentencia judicial ni que se haya identificado al agresor para activar la atención sanitaria.

¿Qué ocurre cuando un hospital activa el Código Púrpura?

El procedimiento comienza con la identificación del posible caso de violencia por parte del personal sanitario.

A partir de ese momento, se desarrolla una atención coordinada:

Detección y alerta: el personal médico identifica el caso y comunica la situación al responsable del servicio Atención inmediata: interviene un equipo multidisciplinario, que puede incluir médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales Evaluación integral: se revisan las lesiones, el estado emocional y los posibles riesgos para la víctima Protección y notificación: se realizan las comunicaciones institucionales correspondientes y se coordina con las autoridades competentes Seguimiento: se establece la continuidad de la atención médica, psicológica y social

Durante todo el proceso deben garantizarse la privacidad y la confidencialidad de la información.

¿Qué es el kit púrpura y cuándo se entrega?

En los casos de violencia sexual, el personal médico evalúa si la víctima necesita recibir el denominado kit púrpura, que incluye medicamentos y medidas preventivas para reducir riesgos de salud.

Dependiendo del caso, puede contemplar:

Anticoncepción oral de emergencia

Medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual

Tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de infección por VIH

Evaluaciones y medidas preventivas frente a la hepatitis B

Las primeras 72 horas después de una agresión sexual son fundamentales para iniciar determinados tratamientos preventivos. Sin embargo, si ya transcurrió ese plazo, la víctima debe acudir igualmente a un establecimiento de salud para recibir atención y seguimiento.

No todas las personas requieren los mismos medicamentos. Su administración depende de la evaluación médica.

¿Qué instituciones intervienen y dónde se puede pedir ayuda?

Además del Ministerio de Salud Pública, el protocolo permite coordinar actuaciones con la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y otras instituciones del sistema de protección, según las circunstancias del caso.

El MSP informó en octubre de 2026 que cuenta con 243 salas de primera atención que funcionan las 24 horas y 15 salas especializadas de primera acogida, distribuidas en 11 provincias.

Las personas que necesitan asistencia pueden acudir a un establecimiento público de salud, solicitar ayuda mediante el ECU 911 si existe peligro inmediato o buscar orientación en la línea gratuita 171, opciones 2 y 6, según los servicios informados por el MSP.