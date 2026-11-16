La Fiscalía General del Estado habilitó correos electrónicos en las 24 provincias y en planta central para recibir oficios y documentos ciudadanos en formato PDF.

Si necesita entregar oficios o comunicaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) sin acudir presencialmente a sus dependencias, puede utilizar el servicio de ventanilla virtual.

A través de este canal electrónico, los usuarios internos y externos pueden ingresar documentación en formato PDF dirigida a las máximas autoridades en planta central en la ciudad de Quito.

Asimismo, en las fiscalías provinciales, directores nacionales y servidores institucionales.

¿Qué tomar en cuenta?

La institución aclaró que la ventanilla virtual no funciona como un canal de información ni de consultas, ni tampoco gestiona o da trámite directo a las solicitudes.

Su única función es recibir los archivos y canalizarlos hacia el destinatario correspondiente.

Además, si por razones de reserva o confidencialidad un trámite requiere ser entregado en físico, deberá ingresarse únicamente ante la autoridad respectiva a través de los canales oficiales de recepción documental.

Cinco requisitos obligatorios

Para que su documentación sea aceptada e ingresada al sistema, debe cumplir estrictamente con estas cinco condiciones:

Firma: El documento debe contar con rúbrica o firma, incluyendo nombres y apellidos completos al pie.

El documento debe contar con rúbrica o firma, incluyendo nombres y apellidos completos al pie. Datos completos: Debe detallar de forma obligatoria el nombre del destinatario (a quién va dirigido), provincia, cantón, dirección, correo electrónico, número telefónico del usuario y un asunto claro y preciso.

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(Si el envío lo realiza una institución, debe agregar su provincia, cantón y dirección).

​ Formato: El escrito principal debe estar escaneado en formato PDF .

Anexos separados: Si existen anexos, deben escanearse aparte del documento principal en formato PDF (no se aceptan imágenes ni fotografías). Si hay más de un anexo, deben dividirse y nombrarse secuencialmente como parte 1 , parte 2 , parte 3 , etc.

Peso máximo: Ningún archivo digital puede superar los 2 megabytes (MB) .

Importante: Si el envío incumple cualquiera de estos cinco parámetros, la información no podrá ser ingresada por el personal de recepción.

Correos habilitados por provincia

Una vez listos los archivos, debe remitirlos al correo electrónico asignado según su jurisdicción o dependencia de destino.

Para verificar actualizaciones o descargar guías adicionales, la ciudadanía puede consultar el portal oficial de Fiscalía.