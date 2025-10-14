Ecuador recupera 1,4 millones de dólares por reparación integral en el caso Odebrecht

Siete años después de la sentencia por corrupción en el caso Odebrecht, uno de los responsables paga la reparación integral.

El Estado ecuatoriano ha recuperado 1,4 millones de dólares luego de cobrar la reparación integral ordenada por un juez a uno de los sentenciados por el acaso Odebrecht.

Así lo informó la Procuraduría General del Estado este martes 14 de octubre de 2025 a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Uno de los senteciados, quien asumió su culpa y se acogió a un procedimiento abreviado, pagó al Ecuador 1'473 524,30 dólares correspondientes al total de la reparación integral fijada por los jueces. avés de un comunicado publicado en redes sociales.

"Los recursos fueron depositados directamente a la cuenta de la Procuraduría General del Estado y ya se encuentran debidamente efectivizados y transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional", precisó la Procuraduría.

El monto depositado corresponde a la deuda que mantenía Kepler Bayron Verduga Aguilera.

En enero de 2018 un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció por asociación ilícita a varias personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas.

Los sentenciados deberán pagar al Estado ecuatoriano 33,4 millones de dólares como reparación integral.

Glas aún adeuda al Estado 14,1 millones de dólares, mientras purga una sentencia unificada por casos de corrupción en la cárcel de máxima seguridad La Roca.