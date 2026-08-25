Caso La Reina: Fiscalía detalla presuntas transferencias que vincularían a Aquiles Alvarez 

Fiscalía indaga a exfuncionaria del Municipio de Guayaquil, Navila D. por lavado de activos.

Dentro del caso La Reina, la Fiscalía General presentó nuevos detalles sobre los presuntos movimientos financieros que vincularían al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, con Navila D., exfuncionaria del Municipio de Guayaquil,

Navila D. y sus hermanos David D. y Farid D. son investigados por el presunto delito de lavado de activos. Navila D. no fue localizada durante un operativo ejecutado el 5 de agosto.

En cambio, sus hermanos David D. y Farid D. fueron detenidos y posteriormente recibieron prisión preventiva. El Alcalde de Guayaquil no está procesado en esta investigación.

Estos son los cambios que plantea la Ley Antimafias

La Fiscalía analiza depósitos, transferencias, cheques y adquisición de bienes realizados durante un período comprendido entre 2020 y marzo de 2026.

La investigación se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Según la teoría fiscal, Navila D.B. ingresó al Municipio de Guayaquil en mayo de 2023, cuando se creó la Dirección de Eventos Especiales. Desde ese momento, la Fiscalía detectó un presunto incremento en los movimientos financieros de ella y sus dos hermanos.

Los movimientos financieros que presuntamente conectan a Aquiles Alvarez con Navila D.

Según la hipótesis de Fiscalía, Navila D. habría recibido dinero del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a través de la empresa Ternape Petroleum S.A.

Además, Fiscalía identificó cinco cheques de USD 10 000 cada uno, por un total de USD 50 000 pagados entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2023. Al día siguiente del primer pago, se habría emitido una factura por la compra de un vehículo de USD 40 000.

Además, a través de Ternape Petroleum S.A., se identificaron movimientos a favor de Navila D. por USD 53 450 entre 2020 y 2023.

"También constan facturas por 'material promocional' y salidas del país hacia Argentina y México en fechas coincidentes", señaló la Fiscalía.

Además, el Ministerio Público dijo que Navila D. también habría recibido transferencias de aproximadamente 25 funcionarios públicos del Municipio de Guayaquil por un total de USD 66 845.

Adicional, la Fiscalía detalló los presuntos movimientos financieros entre el alcalde de Guayaquil y el hermano de Navila, David D. El Ministerio Público detalló que David D. habría recibido de Aquiles Alvarez un cheque por USD 26 250 y al año siguiente habría devuelto USD 37 500.

¿En qué se habrían utilizado los recursos?

La investigación de la Fiscalía General identificó presuntos movimientos relacionados con la adquisición de vehículos SUV eléctricos e inmuebles.

Antes de las transferencias destinadas a la compra de vehículos, se habrían registrados depósitos de USD 36 000 + USD 9 000 provenientes de David D. a favor de Navila D.

Además los procesados habrían intervenido financieramente en la adquisición de inmuebles en Puerto Mocolí, Samborondón, por USD 335 320.