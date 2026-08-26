'Toda una vida junto a ti': El emotivo mensaje de Mauricio Núñez a su esposa fallecida

El cantante Mauricio Núñez, junto a su esposa Giomara Lozada, antes del siniestro.

Con un emotivo mensaje, el cantante ecuatoriano Mauricio Núñez, primera voz del Dúo Hermanos Núñez, recordó a su esposa Giomara Lozada, quien murió tras el grave siniestro de tránsito ocurrido el pasado 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé.

El artista compartió, en sus redes sociales, el 24 de agosto, varias fotografías junto a su esposa y acompañó las imágenes con unas palabras en las que expresó cuánto le afecta su partida.

“Toda una vida junto a ti, mi amor… Solamente yo sé cuánto me duele tu partida… pero me consuela saber que el amor que compartimos nunca va a morir”, escribió el artista.

Núñez cerró su mensaje con la siguiente frase hacia su esposa: “Por siempre usted será mi señora Giomarita”.

Mauricio Núñez reaparece desde el hospital

Un día antes, el 23 de agosto, el cantante había reaparecido públicamente mediante un video grabado desde el hospital, donde permanece en recuperación por las lesiones que sufrió en el siniestro.

En el mensaje, Núñez expresó su agradecimiento a sus seguidores y a quienes han acompañado a su familia con oraciones y muestras de solidaridad.

El siniestro tuvo consecuencias devastadoras para la familia. La esposa de Muaricio Núñez perdió la vida, mientras que él y sus dos hijos resultaron heridos.

El artista ha permanecido bajo atención médica mientras avanza en su recuperación. Él y sus hijos fueron sometidos a cirugías debido a las lesiones.