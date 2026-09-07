Caso Sinohydro: ¿Qué implica la suspensión condicional de la pena que pidió Lenín Moreno?

Lenín Moreno fue sentenciado a cinco años de cárcel en el caso Sinohydro.

La Corte Nacional de Justicia analizará, este lunes 7 de septiembre de 2026, la solicitud presentada por el expresidente Lenín Moreno para acceder a la suspensión condicional de la pena en el caso Sinohydro.

La audiencia está prevista para las 14:30. Moreno presentó el pedido junto con su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno. Otros siete sentenciados también solicitaron acogerse a esta medida.

¿Por qué fueron sentenciados?

Un Tribunal de la Corte Nacional condenó a Moreno y otras 19 personas por el delito de cohecho, al determinar que existieron sobornos relacionados con el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la principal central hidroeléctrica del país.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, entre 2009 y 2018 habría funcionado una estructura de corrupción vinculada al proyecto. La hipótesis fiscal señala que se habrían pagado alrededor de USD 76 millones en sobornos, equivalentes aproximadamente al 4% del valor contratado para la obra.

Los pagos presuntamente se canalizaron mediante terceras personas, consultorías y representaciones ficticias, además de dádivas, cheques y transferencias.

Moreno recibió una pena de cinco años de prisión, mientras que su esposa, hija y hermanos fueron sentenciados a dos años y seis meses de cárcel.

¿Qué es y qué implica la suspensión condicional de la pena?

La suspensión condicional de la pena permite que una condena de prisión sea reemplazada por el cumplimiento de determinadas condiciones y obligaciones, siempre que la persona sentenciada cumpla los ciertos requisitos.

Entre ellos que la pena no supere los cinco años y que la persona no tenga otra sentencia vigente, ni un proceso penal en curso.

Moreno y sus familiares fundamentan su solicitud en una norma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente cuando ocurrieron los hechos. Porque en la reforma al COIP de 2021 se excluyó este beneficio para determinados delitos, entre ellos el cohecho.

¿Qué tendría que cumplir Moreno si se acepta el pedido?

La suspensión no significa que la sentencia desaparezca ni constituye una declaración de inocencia. Si los jueces aceptan la solicitud, la pena de prisión sería sustituida por condiciones que deberán cumplirse durante el periodo establecido.

Entre las obligaciones que contempla el artículo 631 del COIP están:

Residir en un domicilio determinado e informar cualquier cambio.

e informar cualquier cambio. No frecuentar determinados lugares o personas .

. No salir del país sin autorización judicial.

sin autorización judicial. Someterse a un tratamiento médico o psicológico .

. Mantener un trabajo, profesión u oficio , o realizar trabajo comunitario.

, o realizar trabajo comunitario. Participar en programas educativos o de capacitación .

. Cumplir con la reparación integral ordenada a favor de las víctimas.

ordenada a favor de las víctimas. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada.

ante la autoridad designada. No ser reincidente .

. No tener una nueva instrucción fiscal por otro delito.

Una vez que la persona sentenciada haya cumplido con las condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la pena, la condena quedará extinguida, previa resolución de la o el juzgador de Garantías Penitenciarias.