Boca Juniors de Enner Valencia se prepara para enfrentar a Santos en Copa Sudamericana

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, que se inician el martes 8 de septiembre, entregan cruces atractivos entre grandes del continente.

La ronda de ida de los cuartos de final se jugará entre este martes y el jueves y las revanchas la semana próxima.

Boca-Sao Paulo: una final adelantada

La serie más atractiva la protagonizarán Boca Juniors y Sao Paulo, dos gigantes del continente que acumulan nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas entre ambos.

Se iniciará el martes a la 19:30 (hora de Ecuador) en La Bombonera.

Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, espera por el peligroso tricolor paulista, que dirige el exseleccionador brasileño Dorival Junior, con la vuelta de su jugador estrella, Leandro Paredes.

El volante, campeón mundial en Catar 2022, no jugó los últimos partidos del Xeneize en el torneo doméstico por precaución, según el Vasco.

"Fue al banco por necesidad", dijo el DT. "Hay que tener los cuidados necesarios, porque viene de una actividad prolongada".

Boca, actual club del ecuatoriano Enner Valencia, apostó todas sus fichas a ganar por tercera vez la Sudamericana, tras 2004 y 2005 convertirse en su máximo ganador y de paso asegurar su lugar en la fase de grupos de la Libertadores de 2027.

El Sao Paulo, por su parte, campeón de la Sudamericana en 2012, venció el sábado 2-0 al Atlético Mineiro en la liga brasileña, en la que marcha a mitad de tabla.

Sin embargo, para este duelo no contará con una de sus estrellas, el brasileño Neymar Jr., quien se encuentra lesionado.