Caso Villavicencio: suspenden audiencia de revisión de medidas cautelares de Serrano y Jordán

Audiencia en el Complejo Judicial Norte del Caso Villavicencio con la presencia de los abogado a de José Serrano y Xavier Jordán.

Un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha instaló la mañana de este jueves 24 de octubre del 2025 la audiencia de revisión de medidas cautelares del exministro del Interior, José Serrano, y del empresario Xavier Jordán, por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La diligencia se suspendió pasadas las 11:00 para revisar documentación. La diligencia se desarrolló de forma reservada. El pedido de la Fiscalía es que se dicte prisión preventiva en contra de Serrano y Jordán.

Ambos investigados cuentan con medida sustitutiva de presentación periódica ante la justicia, que dictó la jueza Daniela Ayala en septiembre pasado. Serrano y Jordán residen en Estados Unidos, La justicia de Ecuador los procesa como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, en agosto del 2023.

Serrano enfrenta una audiencia en Estados Unidos

El exministro del Interior, José Serrano, también enfrenta una audiencia en el Tribunal de Inmigración de Miami Krome, en donde lleva 77 días recluido. Esta diligencia podría determinar su estatus migratorio.

En Estados Unidos, además, Serrano planteó procesos de fianza y un habeas corpus para buscar su liberación. Pero esas peticiones no se han concretado.