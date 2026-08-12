Estas son las causas por las que 41 funcionarios judiciales fueron destituidos en más de 3 meses

El Pleno del Consejo de la Judicatura se reune para analizar expedientes disciplinarios de funcionarios judiciales.

41 funcionarios judiciales fueron destituidos en Ecuador, luego de que el Consejo de la Judicatura analizó 415 expedientes disciplinarios desde el 29 de abril hasta el 11 de agosto.

Durante un evento de rendición de cuentas de Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), realizado el martes 11 de agosto, se conoció que además de los funcionarios destituidos, 139 recibieron sanciones.

Por otro lado, de los 415 expedientes, en 104 casos se declaró la inocencia de los funcionarios y el resto continúa en proceso de investigación.

Nueve principales causas de destitución

Según la información del Consejo de la Judicatura, las principales razones por las que se han aplicado las destituciones son:

Abandono del trabajo.

Vulneración de la independencia judicial.

Solicitud de dinero.

Dolo.

Negligencia manifiesta.

Error inexcusable.

Demoras injustificadas.

Revelar información sobre actos investigativos

No comparecer a audiencias.

Entre los servidores separados de sus cargos constan jueces, ayudantes judiciales, secretarios, gestores de archivo y directores del Consejo de la Judicatura.Casos registrados en cuatro provincias

Por ejemplo, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a cuatro servidores judiciales de Guayas, Manabí, Esmeraldas y Tungurahua, el 24 de junio de 2026.

En Tungurahua, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Pelileo fue destituido por irregularidades en una causa relacionada con el cobro de una letra de cambio.

De acuerdo con el CJ, el funcionario cometió errores durante la tramitación del proceso, lo que provocó su nulidad. Además, emitió la sentencia escrita fuera de los plazos establecidos.

En Esmeraldas, ul juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia fue destituido por error inexcusable. El magistrado había ordenado la retención y embargo de recursos públicos, pese a que la normativa vigente prohíbe este tipo de medidas.

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Otro caso se registró en Guayas, donde un defensor público fue separado de su cargo luego de comprobarse que se ausentó de su lugar de trabajo durante todo mayo de 2025, sin presentar una justificación.

Mientras que en Manabí, un exsecretario de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Bolívar, fue sancionado por demorarse más de dos años en remitir al tribunal competente los audios y el acta de una audiencia preparatoria de juicio por un caso de robo.