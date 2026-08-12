Labores de rescate en Colombia entran en su "fase final" tras terremoto que dejó 265 muertos

Maquinaria pesada es usada por los rescatistas en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto de Pereira, Colombia, el 12 de agosto de 2026.

Las labores de rescate tras el terremoto de Colombia entraron, este miércoles 12 de agosto de 2026, en su "fase final". Los socorristas aceleran la búsqueda bajo los edificios caídos antes de que concluyan las primeras 72 horas consideradas cruciales para encontrar sobrevivientes.

Con una magnitud de 7.4, el sismo del lunes 10 de agosto es el más mortífero que ha sacudido Colombia en lo que va del siglo. Poblaciones del Pacífico y la región turística cafetera fueron las más afectadas.

En la ciudad de Pereira, los equipos de búsqueda se concentran en las ruinas de una panadería, bajo las cuales se cree que sobrevive un vendedor ambulante.

Periodistas de la AFP constataron cuando la víctima pareció responder al llamado de los rescatistas, con dos y tres golpes que se oyeron desde el fondo de las ruinas.

"Nos dicen que podría ser él, estamos esperando emocionadas", dice su sobrina Sara Loaiza, acompañada de la madre del hombre.

El terremoto deja hasta ahora 265 muertos, unos 3 500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el más reciente balance del presidente Abelardo de La Espriella.

Los equipos de rescate se acercan a las 72 horas desde el terremoto, un período en el que se considera más probable encontrar sobrevivientes.

"Estamos entrando en la fase final", dijo el miércoles el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y agregó que pasado este tiempo será "más difícil" encontrar personas con vida bajo los destrozos.

Luto y emergencia

Entrada la noche de este 12 de agosto, los equipos de emergencia en Pereira y Cali avanzan sobre las ruinas con grúas y perros, mientras remueven pedazos de concreto con sus manos.

"Cada media hora hacemos silencio para buscar si encontramos gente con vida", dice la voluntaria Johana Sánchez en Cali. "Se han sacado tres personas con vida, tres personas que han fallecido", luego, añadió.

El Presidente declaró tres días de luto y anunció la "emergencia económica", un medida que lo faculta a crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.

También anunció ante la prensa la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.

"Esta crisis (...) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal", declaró de la Espriella, quien consideró el pasado 7 de agosto.

Según cifras oficiales, más de 11 000 viviendas han quedado destruidas y millas de familias quedaron sin hogar.

Muchas de ellas ya han pasado estas noches a la intemperie, ya sea porque sus casas han sufrido daños o porque temían réplicas.

Donaciones

La solidaridad ha aliviado las jornadas de búsqueda. Miles llevaron agua, comida y suministros a los barrios afectados, mientras se formaban largas colas frente a los centros de donación de sangre.

En Cali un grupo de cineastas prestó micrófonos, luces y cámaras para identificar cualquier señal de vida.